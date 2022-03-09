Apple Türkiye, Yeni Cihazlarını Tanıttıktan Sonra Tüm Ürünlere Zam Yaptı

Apple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı çevrimiçi etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Şirket, yeni iPhone SE modeli başta olmak üzere iPhone 13 serisine yeni bir renk çeşidi, M1 çipli bir iPad Air ve Mac Studio miniyi tanıttı. Tüm bunların yanında Apple, M1, M1 Pro ve M1 Max’in ardından yeni M1 Ultra işlemcisini görücüye çıkardı. Apple, etkinlikte ürünlerin tanıtılmasının ardından hali hazırda bulunan ürünlerin de fiyatına zam yaptı.

Apple Türkiye, Tüm Ürünlerine Zam Yaptı

Apple, yeni iPhone SE başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğin hemen ardından Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.

iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları yüzde 14 ile yüzde 19 arasında artırılırken, iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 14 bin 799 TL’den 17 bin 499 TL’ye çıkarıldı. Apple’ın zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in (1 TB) Türkiye’deki satış fiyatı da 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye yükseltildi.

Apple iPhone dışındaki diğer ürünlerine de zam yaptı. M1 MacBook Air’in başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL’den yüzde 20 artışla 17 bin 999 TL’ye, M1 MacBook Pro’nun (13 inç) başlangıç fiyatı da yüzde 18’lik artışla 18 bin 999 TL’den 22 bin 499 TL’ye çıkarıldı.

ZAM SONRASI IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 14.799 TL'den 17.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 14.999 TL'den 17.499 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 13.499 TL'den 15.799 TL yükseldiği görüldü.