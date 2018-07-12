Apple Türkiye Tüm Ürünlerine Zam Yaptı! İşte Yeni iPhone X Fiyatı

Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlardan sonra Apple Türkiye beklenen adımı attı ve tüm ürünlerine zam yaptı. Zamlanan fiyatlardan sonra iPhone X fiyatı inanılmaz yükselirken, diğer modellerde de benzer artışlar görüldü.

Dakikalar önce bütün ürünlerine döviz kuru farklarını yansıtan Apple, internet sitesini ziyaret edenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Özellikle iPhone X’un fiyatında yapılan artış kullanıcıları şaşırtırken, zamlardan önce 6.099 Türk Lirası fiyat etiketiyle satılan iPhone X 64GB 7.499 TL, iPhone X 256GB ise 8.599 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 999 dolara satın alınabilen iPhone X, vergiler ve döviz kuru sebebiyle inanılmaz fiyatlara yükselirken, Apple’ın diğer ürünleri de benzer fiyat artışlarından nasibini aldı.

Uzun süredir dolar artışını Türkiye’deki fiyatlara yansıtmaktan kaçınan Apple Türkiye, iPhone X’un yanı sıra iPhone 8 modellerinde de önemli zamlar uyguladı. Daha önce 4.199 TL olan iPhone 8, 5.199 Türk Lirası bandına çıkarken, 4.799 TL olan iPhone 8 Plus modeli 5.899 TL’ye çıktı. Kullanıcıların çok sevdiği ve almak istediği ürünler arasında olan AirPods kulaklıkların fiyatıysa 899 TL’den 999 TL’ye yükseltildi.

MacBook Modelleri de Zamlandı

Apple Türkiye tarafından yapılan zamlardan iPhone X, iPhone 8 ve AirPods’un yanı sıra MacBook modelleri de etkilendi. Yakın zaman önce tanıtılan MacBook Pro (13) duyurulmasının ardından 6.200 TL karşılığında satılırken, zamdan sonra 7.699 TL’ye yükseldi. 15-inch ekranı bulunan 2.6 GHz işlemci ve 512GB depolama kapasitesi kullanan model ise 17.399 TL oldu. Yine 15-inch ekrana sahip olan yeni MacBook Pro’lar, bütün özellikler seçildiğinde 40 bin liraya yaklaşan fiyatlarıyla birlikte kullanıcıları korkutmayı başardı.

Zamlardan nasibini alan son ürünse Apple Watch oldu. Apple tarafından üretilen akıllı saat, 1.999 Türk Lirasına kadar yükseldi.