Apple Türkiye, iPhone'lar Dahil Tüm Ürünlerine Zam Yaptı

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen WWDC 2022 etkinliğiyle birlikte birçok yeni donanım ve yazılım duyuru ve tanıtımları karşımıza çıktı. Birçoğu teknoloji anlamında sevindirecek gelişmeler olsa da Apple Türkiye tarafında üzücü gelişmeler de yaşandı. Etkinliğin bitmesiyle birlikte açılan çevrimiçi mağazada Apple Türkiye'nin ürünlere yapmış olduğu zamlar ortaya çıktı.

WWDC 2022 etkinliğinin bitmesiyle açılan Apple çevrimiçi mağazası kur güncellemesi sonrası Apple Türkiye'nin yapmış olduğu zamlarla karşımıza çıktı. Apple'ın mevcut fiyatları bile ülkemizde fazlasıyla yüksekken bu kur güncellemesi sonra gelen zamlar durumu iyice cepleri yakacak hâle getirdi.

Bunlardan en öne çıkanı yeni nesil MacBook Pro sahibi olmak isteyenlerin artık 41.999₺ fiyatı gözden çıkarması gerekecek olması. Bunun yanı sıra AirPods Max 11.199₺ fiyat etiketine ulaşırken, iPhone 11 fiyatı 14.999₺ olmuş durumda. Fiyatlar arttıkça aradaki fark da doğal olarak artıyor bu nedenle bu fiyatların gerçek anlamda cep yakacağını söylemek yanlış olmaz.

Tabii Apple denince akla önce gelen şey iPhone fiyatları elbette. Bu fiyat güncellemesinde en önemli noktalardan biri de mevcut ve eski nesil iPhone fiyatlarının ne durumda olduğu.

Apple Türkiye Zamları Sonrası Yeni iPhone Fiyatları

Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone SE 64 GB 10.999₺ 13.499₺ iPhone 11 64 GB 12.999₺ 14.999₺ iPhone 12 mini 128 GB 15.799₺ 18.999₺ iPhone 12 128 GB 17.499₺ 20.999₺

Apple Türkiye Zamları Sonrası Yeni iPhone 13 Fiyatları