Apple Türkiye'de 3. Mağazasını Açıyor: Yeri Neresi Olacak?

Apple Türkiye'de yeni bir mağaza açacağını duyurdu. Peki, teknoloji devi Apple'ın üçüncü mağazası nerede açılacak? Şirket tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Apple Türkiye'de Yeni Mağaza Açmaya Karar Verdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, oldukça önemli bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'de çok yakında yeni bir mağazanın açılacağı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre teknoloji devinin üçüncü mağazası Bağdat Caddesi'nde açılacak.

ABD merkezli teknoloji devi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde açılacak olan yeni mağazanın tam adresi "Bağdat Caddesi, No: 342, Caddebostan, Kadıköy, İstanbul 34728" olarak açıklandı. Şirketin şu anda Beşiktaş Zorlu Center ve Üsküdar Akasya AVM'de iki adet mağazası bulunuyor. Bağdat Caddesi'nde açılacak yeni mağaza ile birlikte şirket, Türkiye'de üçüncü mağazasını açmış olacak.

Teknoloji devi Apple, yeni mağazanın açılış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu sebepten ötürü mağazanın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 13 Serisinin Fiyatları

Apple şirketi, Türkiye'de 1 Ekim 2021 itibarıyla iPhone 13 serisini satışa sundu. Peki, iPhone 13 serisinin fiyatları ne kadar?

iPhone 13 Mini Fiyatı

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Fiyatı

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Fiyatı

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Fiyatı