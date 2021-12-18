Apple Türkiye Yeni Zam Yaptı: iPhone Fiyatları Uçtu!

Apple Türkiye yeni zam uyguladı. Gerçekleşen zam ile birlikte iPhone fiyatları inanılmaz şekilde arttı. Söz konusu fiyat artışına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Apple Türkiye Yeni Zam: iPhone Fiyatlar Listesi

iPhone 13 mini 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 21.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 25.999 TL

iPhone 13 128 GB: 21.499 TL

iPhone 13 256 GB: 23.499 TL

iPhone 13 512 GB: 27.499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 41.999 TL

iPhone 12 64 GB: 19.499 TL

iPhone 12 128 GB: 20.499 TL

iPhone 12 256 GB: 22.499 TL

iPhone 12 mini 64 GB: 17.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 18.999 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 20.999 TL

iPhone SE 64 GB: 10.499 TL

iPhone SE 128 GB: 11.499 TL

iPhone 11 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 128 GB: 14.999 TL

Apple Türkiye, geçtiğimiz haftalarda tüm ürünlerin satışını durdurmuştu. Teknoloji devinin resmi web sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, ürünün rengini ve depolama alanını seçtikten sonra "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" ifadesi ile karşı karşıya kalıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi web sitesindeki satışları durdurduktan sonra çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının kafasında bazı soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Şirket, bir süre sonra sesizliğini bozmuştu ve internet sitesindeki ürünlerin fiyatını güncellemişti.

Apple ürünlerine yeni bir zam daha geldi. Gelen zam ile birlikte ürünlerin fiyatında çok ciddi bir artış yaşandı. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda fiyatı 14.999 TL'ye yükselen iPhone 13 128 GB model, yeni zam ile birlikte 21.499 TL oldu.

Apple Türkiye yeni zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.