Apple Türkiye'de Zam Yaptı: Ürünlerin Fiyatı Uçtu!

Apple Türkiye'de zam yapma kararı aldı. Alınan karar sonucunda birçok ürünün fiyatı önemli ölçüde arttı. Zam, dün akşam gerçekleşen Spring Loaded etkinliği sonrasında yaşandı. Peki, Apple ürünlerinin yeni fiyatları neler?

Apple Türkiye'de Zam Yapma Kararı Aldı

Dün akşam saat 20.00'de Apple Spring Loaded etkinliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlikte birçok ürün tanıtıldı. Etkinlik sona erdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, Türkiye'de zam yapma kararı aldı. Alınan karar neticesinde çok sayıda ürünün fiyatı ciddi oranda arttı. Peki, zam uygulanan ürünler neler?

Wi-Fi ve hücresel özelliklerine ve 32 GB depolama alanına sahip olan iPad modelinin fiyatı 4 bin 399 TL'den 4 bin 899 TL'ye yükseldi. Yalnızca Wi-Fi özelliğine sahip 32 GB iPad modelinin fiyatı ise 3 bin 199 TL'den 3 bin 3499 TL'ye yükseldi.

Wi-Fi özelliğine ve 64 GB depolama alanına sahip iPad Air'in fiyatı 5.799 TL'den 6.399 TL'ye yükseldi. Wi-Fi ve hücresel özelliklerine ve 256 GB depolama alanına sahip iPad Mini modelinin fiyatı 6.399 TL'den 7.399 TL'ye yükseldi. Zamlanan ürünlerin tamamı şu şekilde: