Apple Türkiye Zamlı Fiyatları Açıkladı! iPhone Fiyatları Uçtu

Apple Türkiye zamlı fiyatlar konusunda bir süredir sessizliğini koruyordu. Birkaç saat önce internet sitesinde yapılan güncelleme sonrasında ürünlerin yeni fiyatları gün yüzüne çıktı. iPhone modellerinin bazılarında üç bin bazılarında ise dört bin lira civarında artış olduğu görüldü.

Türk lirasının dolar karşısında hızlı değer kaybetmesi sonrasında, birçok şirket satış politikalarında değişikliğe gidiyorlar. Marketler bazı ürünleri tane ile satmaya başlarlarken, teknoloji ithal edenler ise yeni fiyatlarını belirmek için uğraşıyorlar. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise kuşkusuz Apple Türkiye.

Dolar kurundaki ani yükseliş sonrasında Apple Türkiye, satışlarını durdurma kararı almıştı. İlk olarak internet sitesi üzerinde yapılan bu değişiklik, fiziki mağazalara dahi yansımıştı. Hatta Apple, parası ödenmiş siparişleri reddetmekten bile geri durmamıştı.

Birkaç gündür Apple Türkiye'nin yeni fiyat politikasını açıklaması bekleniyordu. 26 Kasım sabaha karşı internet sitesi üzerinde beklenen düzenleme yapıldı ve yeni fiyatlar ortaya çıktı. DonanımHaber üzerinde aktarılana göre; "Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL’lik zamla birlikte 14.999 TL’ye yükseldi. iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL’ye ulaştı."

Apple Türkiye Zamlı Fiyatlar Listesi

Listede sadece iPhone modelleri yer alıyor. Apple'ın diğer ürünlerindeki fiyat artışını görmek için ise bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

iPhone 13

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

14.999 TL iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

16.199 TL iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL

13.999 TL iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL

15.199 TL iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL

19.999 TL iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL

21.199 TL iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL

23.599 TL iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL

22.999 TL iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL

24.199 TL iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL

26.599 TL iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL

iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE