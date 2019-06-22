Apple TV Bomba Gibi Bir Özellikle Geliyor!

Sürekli olarak geliştiricileri teşvik eden ve Apple TV gibi önemli uygulamalarına ek özellikler getirmeyi seven Apple, bomba gibi bir haberle karşımıza çıkıyor. tvOS 13 beta sürümü kapsamında kullanıcılarla buluşacak olan bu yeni özellik, çok daha efektif bir Apple TV kullanımı sunacak.

Şirketin yeni sayılabilecek uygulamalarından olan Apple TV uzun süredir bazı yönlerden eleştiriliyordu. Bunlardan birisi de başka bir işlem yaptığınız da videonun duraklatma sorunuydu. Şirket yeni güncellemesi sayesinde, artık bu problemi tamamen bitirmiş olacak.

Apple TV’nin yeni özelliği neler sunuyor?

Bu ayın başlarında şirketin WWDC açılış konuşmasında yenilikçi ve yakın bir zamanda çıkacak olan tvOS özelliği tanıtıldı. Bu özelliğe göre Apple TV içerisinde devam eden bir videoyu köşede tutarak cihaz içerisindeki işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Küçük video penceresinde, isterseniz tam ekran görünümüne geçmek için veya içerikten tamamen çıkmak için seçenek sunulacak.

Apple'ın bunu duyurmasından hemen sonra; Netflix, Amazon Prime ve Hulu gibi popüler yayın hizmetlerine de baskı artıyor. Kullanıcılar video devam ederken, aynı zamanda kullandıkları cihazlardan işlem yapmaya devam etmek istiyorlar.

Şirkete küsen bazı ve kullanıcıları geri döndürmek ve mevcut kişileri de kendi içinde tutmaya çalışan Apple, yeni ve efektif özellikleri denemeye devam edecek. Şu an için beta aşamasında olan yeni özellik, kısa bir zaman içerisinde bütün Apple TV kullanıcılarına dağıtılacak.

Peki sizce de Apple bu tarz yeniliklerle kullanıcılarını tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.