Apple TV+'ın Çıkış Tarihi ve Fiyatı Duyuruldu!

Saat 20:00 itibarıyla başlayan Apple etkinliğinde detayları açıklanan servislerden birisi de Apple TV+ oldu.

Bu yılın başlarında duyurulan Apple TV+, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Televizyon deneyimini yepyeni bir noktaya taşıma iddiası güden servisin çıkış tarihi ve fiyatı duyuruldu.

Yüzden fazla ülkede faaliyet gösterecek olan Apple TV+, 1 Kasım itibarıyla Apple kullanıcıları için kullanılabilir olacak. 30 günlük deneme süresi ile kullanıcılara satın alma öncesi deneyimleme imkanı suracak servis, Amerika'da 4,99 dolar / ay fiyat ile ücretlendirilecek.

Diğer platformlarda olduğu gibi çevrimdışı görüntülenmeye imkan sunacak olan servis, dizileri haftalık olarak yayınlamayı planlıyor. Ünlü yapımların ve ünlü yapımcıların yer alacağı servis, diğer çevrimiçi platformlara karşı önemli bir rakip olabilir.