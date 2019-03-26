Apple TV+'dan Türkiye Müjdesi!

Netflix’e rakip olması beklenen Apple’ın yeni dizi ve film platformu Apple TV+ dün akşam düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

100 ülkede hizmet verecek olan platform hakkında Apple, Türkiye adına da müjdeli haberi verdi.

Tanıtımda birçok ünlü oyuncu ve yönetmen de yer alırken, çeşitli dizi ve filmlerin yakın zamanda platformda erişilebilir halde olacağı belirtildi.

Apple Türkiye’nin resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, Apple TV+’ın faaliyet göstereceği 100 ülke arasında Türkiye’de bulunuyor.

Apple TV+’nın tam olarak ne zaman hizmet vermeye başlayacağı bilinmiyor ancak Mayıs ayında platformun erişime açılması bekleniyor.

Apple’ın yeni dizi ve film platformunda aylık üyelik ücretinin yaklaşık 40 TL olması bekleniyor. Çünkü Netflix’te de şu anda aylık 40 TL üyelik ücreti ödeniyor.