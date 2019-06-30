Apple, TV+ İçin Yepyeni Bir Strateji Belirledi!

Apple şirketinin son dönemlerde azalan iPhone akıllı telefon satışları nedeniyle hizmet sektörüne doğru yöneldiği herkes tarafından biliniyordu. Şirketin en çok güvendiği hizmetlerinden bir tanesi de muhtemelen TV+ olacaktır. Bu uygulama içinde yepyeni bir yol haritası belirlendi. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere Apple TV + platformu Mart ayındaki bir etkinlikte duyurulmuştu. Apple içerisinden çalışan en yetkili isimler, Apple TV artı için oldukça olumlu şeyler söylemişlerdi. Şirket bu olumlu tavırdan etkilenmiş olacak ki, hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.

Apple, TV+ kaliteye daha çok önem verecek

Herhangi bir platform kurduğunuzda karşınızda çok önemli bir soru çıkıyor. Ya nitelikli işlere önem verirsiniz ya da daha çok sayılara önem verisrsiniz. Sizin için önemli Apple bu iki seçenekten kendisine yakışanı seçti şirket daha çok niteliğe yönelecek.

Apple bu yeni hizmetlerinin Netflix tarzında olup olmayacağı da soruldu. kuruluşun yetkilileri Netflix'in iyi olduğunu ancak Apple TV+ modelinin biraz daha farklı iş göreceğini söylediler.

Televizyon sektöründe çok büyük rakipleri olması nedeniyle nitelikli iş yapmak kritik öneme sahip. Apple yıllardır bu işin içerisinde ve ne tür bir strateji izlemesi gerektiğini de iyi biliyor. Bu nedenle TV+ iş modelinde zorluk yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Peki sizce de Apple bu yeni hizmeti ile kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.