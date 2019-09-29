Apple TV+ Kullanıcılarına Kötü Haber: Sinemaya Gitme Zorunluluğu

Netflix, Disney ve Amazon gibi kuruluşlarla rekabet etmek zorunda kalan Apple şirketi yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Özellikle de içeriklerin sunumu ile ilgili yeni gelişmeler var. İşte Apple TV+ ile ilgili haberimizin detayları.

Apple TV+ 1 Kasım'dan itibaren kullanıcılarla buluşacak. İçerik sayısı bakımından dikkat çekmesi yüksek bir ihtimal olan bu platform, kısa bir süre sonra belki de zirveye oturacak. Ancak şu sıralar Apple'ın çözmesi gereken önemli bir problem var.

Apple, daha fazla ödül almak istiyor

Wall Street Journal'da yayınlanan bir habere göre, platforma eklenecek orijinal filmler haftalar öncesinden sinemalarda gösterime girecek. Apple kullanıcıları eğer Apple TV+ üzerinden orijinal bir film izlemek istiyorsa öncelikli olarak sinemaya gitmesi gerekiyor.

Platformda yer alacak yapımların sayısının fazla olması elbette Apple için büyük bir avantaj oluşturacak. Ancak şirketin kendi kullanıcılarını sinema salonlarına yönlendirmesi eleştirilere maruz kalabilir. Apple ilk film gösterimine bile karar verdi.

Platformun ilk içeriklerinden biri olan The Elephant Queen 18 Ekim'de New York sinemalarında yerini alacak. Böylece kuruluşun politikası kesinleşmiş oldu. Peki sizce Apple TV+ ile ilgili alınan bu karar, şirket için olumsuz bir durum oluşturacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.