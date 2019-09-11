Apple TV'nin Yeni Bilim Kurgu Dizisi See'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Dün akşam gerçekleştirilen Apple etkinliğinde merakla beklenen yeni iPhone modellerinin yanı sıra Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple TV'nin yeni bilim kurgu dizisi See’nin ilk fragmanını da tanıttı.

Aslında See’nin konusuna benzer bir konsepti daha önce A Quiet Place ve Bird Box filmlerinde gördük. See dizisi de bu filmler gibi kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Bu dünyada insanlık görme duyusunu kaybetmiştir. Ancak burdaki halk, görme yetilerini kaybetmelerine rağmen bu duruma adapte olmuş ve hayatta kalmayı öğrenmiştir. Dünyayı görmeden hayatlarını sürdüren insanların yaşayışları görme yetisi olan ikiz bebeklerin doğumuyla değişir.

10 bölüm olması planlanan dizinin yönetmeni The Hunger Games’i yönetmiş olan Francis Lawrence olurken dizinin senaryosu ise Peaky Blinders ile bildiğimiz Steven Knight tarafından yazıldı. Dizinin başrolünde ise Game of Thrones’ta Khal Drogo olarak tanıdığımız ve son olarak da Aquaman filminde izlediğimiz Jason Momoa oynuyor.

Apple Plus TV, 1 Kasım’da aylık 4.99 dolarlık abonelik ücretiyle yayın hayatına başlayacak. See dizisinin de aynı tarihte yayınlanması bekleniyor.