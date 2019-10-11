Apple TV+, Oscar Ödüllü Yönetmen ile Çok Yıllı Anlaşma İmzaladı

Apple TV+, ünlü yönetmen Alfonso Cuaron ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. İlk filmini 1987'de çeken ünlü yönetmen Apple TV+ için içerikler üretecek.

Yılın en iyi filmi seçilen ROMA filminin yönetmeni olan Alfonso ayrıca Gravity ve Harry Poter olmak üzere pek çok filmin de yönetmeni. Alfonso Cuaron, ROMA filmini Netflix ile birlikte geliştirmesine rağmen Apple ile ortak olmayı seçti. Ünlü yönetmenin Apple TV+ ile yaptığı anlaşma hakkında çok fazla detay bulunmuyor.

Apple TV+ hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Oprah Winfrey, Kerry Ahrin, Justin Lin ve Jason Katims ile de anlaşma sağlamıştı. Görünüşe göre yeni diziler efsane olacak. Apple TV+ gümbür gümbür geliyor diyebiliriz.

Apple TV+'da yayınlanacak olan dizilerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Kullanıcılar gelecekte Netflix üyeliklerini iptal edip Apple TV+ üyeliği başlatabilir. Apple TV+, 1 Kasım'da yayın hayatına başlayacak.