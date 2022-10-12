Apple TV+ Reklamlı Abonelik Kervanına Katılıyor

Mevcut birçok akış hizmetiyle Apple TV+, reklam katmanı aboneliği sunmayan birkaç yayın hizmetinden biri konumunda. Netflix, reklamlara dayalı farklı bir abonelik sunmayı amaçladığından ve diğer hizmetler de fiyatların artmasını önlemek için bu katmanı tercih ettiğinden, Apple'ın gelirin artmaya devam etmesini sağlamak için benzer bir yol izleyebileceği görülüyor.

Digiday tarafından bildirildiği üzere Apple da orijinal video içeriğinden bir reklamla para kazanmaya yönelik ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Apple, Reklamlı Abonelik İçin Araştırmalar Yapıyor

Apple TV+ yöneticileri geleneksel yayın akış hizmetlerinden farklı bir yaklaşım izliyor. Birkaç ay önce yöneticilerin "Google veya Microsoft aramasına benzer şekilde API tabanlı bir platform oluşturma" hakkında konuştuğu da söyleniyor. Digiday, Ağustos ayında Apple'ın bir DSP oluşturduğunu bildirdi ve daha yakın zamanda Apple ile görüşen başka bir şirket yöneticisi, şirketin TV için DSP (Dijital Sinyal İşleme) kullanmayı planladığını doğruladı.

9to5Mac'ten Benjamin Mayo'nun belirttiği üzere "Apple'ın video reklam kullanılabilirliği, canlı spor alanındaki girişimleriyle de bağlantılı. MLB Friday Night Baseball, Apple TV+ platformunda zaten bir miktar reklam geliri elde ediyor ancak şu ana kadar bu reklamlar Apple tarafından değil MLB Network tarafından satıldı.

Digiday, Apple'ın 2023'ün başlarında, başka bir abonelik katmanıyla veya canlı spor teklifleriyle reklam satmaya başlayabileceğine inanıyor.