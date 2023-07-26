Apple TV+, Yetişkin Animasyon Dizisi Strange Planet’in Fragmanını Yayınladı!

Nathan W. Pyle'ın en çok satan çizgi romanından uyarlanan Strange Planet, Apple TV+ aracılığıyla bir yetişkin animasyon dizisine dönüştürüldü. Mizah ve karikatürseverlerin kitabını çok sevdiği ve dizisinin çıkacak olmasına da çok sevindiğini söyleyebiliriz.

Fragmanın açıklamasında "Strange Planet, bizimkinden farklı olmayan uzak bir dünyaya komik ve anlayışlı bir bakış. Pamuk şeker pembeleri ve morlarının kaprisli bir dünyasında yer alan sevimli mavi varlıklar, gündelik insan geleneklerinin saçmalığını keşfediyor." ifadeleri yer aldı.

Yönetmenliğini Charlie Gavin ve Mike Roberts'ın üstlendiği animasyon filmindeki sevimli yaratıkların başından geçenleri izlemek, en az okumak kadar keyifli olacak.

Dizinin Yayınlanma Tarihi Ne Zaman?

Toplamda 10 bölümlük bir dizi olan Strange Planet'in ilk üç bölümü 9 Ağustos Çarşamba günü yayına girecek. Yeni bölümler daha sonra her Çarşamba haftalık olarak yayınlanacak. Dizi, sezon finaline 27 Eylül'de girecek.

Dizinin seslendirmesini ise tanıdık isimler yaptı. Bunlar:

Müzisyen Tunde Adebimpe (Rachel Getting Married)

Yazar Demi Adejuyigbe (The Amber Ruffin Show)

Oyuncu Lori Tan Chinn (Queens'ten Awkwafina Is Nora)

Aktör Danny Pudi (Community)

Komedyen Hannah Einbinder (Hacks)

New York Times'ın 1 numaralı çok satan çizgi romanından ve aynı adlı sosyal medya fenomeninden uyarlanan Strange Planet, Apple TV Plus' ın önemli projelerinden bir tanesi. Dizinin 9 Ağustos 2023'teki prömiyerinden önce yayınlanan fragmanı ise seyircilerin nabzını ölçmek için iyi bir fırsat olacak.

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