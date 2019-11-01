Apple TV+ Yayın Hayatına Başladı! İşte Fiyatı

Netflix rakibi Apple TV+ hizmet vermeye başladı. Apple'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte tanıtığı Apple TV+ kullanıcılar ile buluştu. Apple TV+ nedir? Apple TV+ ne kadar? Tüm merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

Apple TV+ Nedir? Apple TV+ Fiyatı

Apple TV+, Apple'ın online dizi ve film izleme platformu. Belirli bir ücret karşılığıda Apple TV+ servisinde bulunan tüm dizi ve filmlere erişim sağlayabileceksiniz. Apple TV+, 1 Kasım'dan itibaren yurt dışında hizmet vermeye başladı. Apple TV+'ın içerisinde pek çok film ve dizi yer alıyor.

Apple TV+'da orjinal komedi, drama, gerilim, belgesel ve çocuk şovları olmak üzere pek çek içerik bulunmakta. Apple TV+ servisi, iOS, Apple TV ve Mac cihazlarındaki yeni Apple TV uygulamasında ve Samsung, LG, Sony ve Vizio marka akıllı TV'ler için yeni Apple TV uygulamasında sunuldu. Apple TV uygulaması, Roku ve Amazon Fire TV cihazlarında da bulunmakta. Ayrıca Apple TV+'a web üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Apple TV+'nin aylık fiyatının 4.99 dolar olduğu açıklandı. Servisi deneyebilmek için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü bulunmakta. Yeni bir iPhone, iPad, Mac, Apple TV veya iPod Touch satın alırsanız servisi 1 yıl boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilmektesiniz.

Apple TV+ servisinin ülkemizde kullanıma açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Apple TV+ şu an 100'den fazla ülkede kullanıma açıldı.