Apple TV+'ın Küresel Pazar Payı HBO Max'e Yaklaşıyor

Apple'ın özel filmler ve TV şovlarıyla kendi yayın platformunu başlatmasının üzerinden iki yıldan fazla zaman geçti. Apple TV+ her geçen süreçte yavaş büyüyor ve küresel pazar payı son beş ayda artarak HBO Max'e yaklaştı.

JustWatch tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple TV+, Temmuz 2021'de yeni kullanıcılar için ücretsiz deneme süresini azalttıktan sonra bazı kullanıcılarını kaybetti. Temmuz ve Eylül 2021 arasında Apple TV+'ın pazar payı %5'in altına düştü ancak platform Ekim 2021'de abonelerini yeniden kazandı ve %5'in üstüne çıkmayı başardı. O dönemki Apple TV+'a olan yeni kullanıcı akını, Eylül ve Ekim aylarında yayınlanan Foundation, Invasion ve The Morning Show'un ikinci sezonu gibi merakla beklenen yeni şovlar ve dizilerin yeni sezonlarıyla açıklanabilir.

Apple TV+ ve HBO Max Pazar Payı

Şubat 2022'de Apple TV+'ın küresel pazar payı %5,6 idi ve bu, Disney+ ve Netflix gibi büyük rakiplerin hâlâ çok gerisinde ancak HBO Max'e oldukça yakın. WarnerMedia'nın sahibi olduğu yayın platformu, daha fazla Avrupa ülkesine genişlemesine rağmen geçen ay fazlasıyla abone kaybetti. JustWatch, HBO Max'in küresel akış pazar payının %7'sini oluşturduğunu tahmin ediyor.

Yeni yayın hizmetlerinden HBO Max, hizmetini Avrupa'da başlatarak pazar payını genişletmeye devam ediyor ancak Apple'ın yayın hizmeti, küresel pazar payında görünüşe göre HBO Max'i sollamaya yakın.

Merakla beklenen diziler, filmler ve şovlar yeni kullanıcıları yayın platformlarına getirmeye kesinlikle yardımcı olsa da son araştırmalar, bu kullanıcıları uzun süre abone tutmak için yeterli olmadıklarını gösteriyor. Apple'ın Apple TV+'da haftada en az bir yeni içerik yayınlamak istediği bildiriliyor bu nedenle belki de bu, Apple'ın yayın hizmetini diğer platformlarla eşit hâle getirecektir.