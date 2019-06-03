Apple, tvOS 13'ü Duyurdu! İşte Gelen Yenilikler

Apple, WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda tvOS 13'ü duyurdu. Sizler için yeni duyurulan tvOS 13'ün tüm özelliklerini derledik.

tvOS 13: Daha Kişisel, Daha Eğlenceli

Apple TV için birden fazla kullanıcı desteği geldi. Artık Apple TV'ye birden fazla kullanıcı eklenebilmekte. Yeni gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar kontrol merkezi üzerinden profiller arasında geçiş sağlayabilecek. tvOS 13 ile birlikte gelen bir diğer yenilik de çalan müzikle senkronize bir şekilde şarkının sözlerinin ekranda gösterilmesi.

tvOS 13 Duyuruldu!

tvOS 13 Özellikleri

Yeni duyurulan tvOS 13, bu yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Apple Arcade'de bulunan oyunlar da dahil olmak üzere Apple TV'deki oyunları kontrol edebilecek Xbox One ve Playstation DualShock 4 oyun denetleyicileri için destek sağlamaya başladı. Yeni güncelleme ile birlikte Apple TV'ye 4K ekran koruyucular eklendi. BBC Natural History ile ortaklaşa üretilen güzel su altı fotoğrafları Apple Tv'de yerini alacak.

Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Sizler Apple TV'ye gelen tvOS 13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni gelen özellikler nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!