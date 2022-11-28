Apple Twitter'ı App Store'dan Kaldırmakla Tehdit Etti

Twitter tarafında sular durulmuyor. Elon Musk'ın özgür düşünce ortamı sağlamak adına başta Donald Trump'ın geri dönmesi olmak üzere aldığı bazı kararlar, tepki topluyor. Ünlü milyarderin bu akşam yaptığı bir paylaşıma göre Twitter'ı büyük bir tehdit bekliyor.

Yaptığı paylaşımda Apple'ın kendisini Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini söyleyen Elon Musk, büyük bir savaşa hazır olduğunu belirtti.

Apple Twitter Hesabındaki Paylaşımları Sildi

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Twitter ve Apple arasındaki ipler bir hayli gerildi. Elon Musk'ın paylaşımlarının ardından Apple, sosyal medyadaki tüm paylaşımlarını sildi. Apple'ın mağaza içi satın alımlarda yaptığı %30'luk kesintiyi eleştiren Elon Musk, Fortnite'ın Apple ile olan kavgasında haklı olduğunu vurguladı.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Apple çalışanlarının %97,5'inin ABD'deki Demokrat Parti'ye oy verdiğini gösteren bir veriyi paylaşarak, firmanın alabileceği bu kararın arkasında Cumhuriyetçi Donald Trump'ın geri dönüşü olabileceğini iddia etti.

Şimdilik Apple tarafından iddialara cevap gelmedi. Geçtiğimiz hafta, Elon Musk'ın Google ve Apple'ın alabileceği yasaklama kararlarına karşın kendi telefonlarını üretebileceği iddia edilmişti. Yeni başlayan bu gerilim, yakın zamanda Twitter'ın App Store üzerinden kaldırılmasıyla sonuçlanabilir.