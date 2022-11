Apple Twitter'ı App Store'dan Kaldırmakla Tehdit Etti

Twitter tarafında sular durulmuyor. Elon Musk'ın özgür düşünce ortamı sağlamak adına başta Donald Trump'ın geri dönmesi olmak üzere aldığı bazı kararlar, tepki topluyor. Ünlü milyarderin bu akşam yaptığı bir paylaşıma göre Twitter'ı büyük bir tehdit bekliyor.

Yaptığı paylaşımda Apple'ın kendisini Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini söyleyen Elon Musk, büyük bir savaşa hazır olduğunu belirtti.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why