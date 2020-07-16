Apple'ın Twitter'daki İlk Paylaşımını Hackerlar Yaptı

Geçtiğimiz gece gerçekleştirilen Twitter hacklenme olayında bir ilk yaşanmış oldu. 2016 yılında Twitter'a katılan Apple'ın ilk tweet paylaşımı Bitcoin hackerları tarafından yapılmış oldu. Fakat bu paylaşımın da kısa sürede kaldırıldığını söyleyelim.

Apple 2016'da Twitter'a katıldı ve birçok gelişmeyi tweet atarak aktarabilirdi ancak şirket hiçbir zaman hesabından herkese açık bir tweet paylaşmadı. Geçtiğimiz gün paylaşılan Apple'ın ilk tweet'i ise Bitcoin aldatmacasıydı. Apple görünüşe göre Bitcoin dolandırıcıları tarafından saldırıya uğrayan yüksek profilli Twitter hesaplarından biri.

Apple'ın ilk Twitter paylaşımı

Elon Musk ve Bill Gates Bitcoin dolandırıcılarının ilk kurban oldu ancak Apple'ın ilk Twitter paylaşımını bu şekilde yapması da gündeme oturdu. Kullanıcılara bir adres paylaşan ve Bitcoin göndermesini isteyen hackerlar, tweet'in hızlı bir şekilde kaldırılmasına rağmen başarıya ulaşmış olabilir.

Geçtiğimiz gece ortaya çıkan Bitcoin dolandırıcıları, paylaştıkları tweet'te gönderilen herhangi Bitcoin miktarını iki katına çıkaracağını iddia ediyordu. Joe Biden, Kanye West ve Amazon CEO'su Jeff Bezos da dahil olmak üzere pek çok Twitter hesabı hacklendi ve Bitcoin paylaşımı yapıldı. Twitter ise hack girişimine ilişkin araştırmanın devam ettiğini belirtti.