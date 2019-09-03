Apple Uçak Malzemesinden Yapılan Card İçin Temizlik Yönergesi Hazırladı

Apple'ın Goldman Sachs ortaklığı ile sunduğu Apple Card, şirket tarafından yayınlanan temizlik yönergesi ile sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir Bloomberg muhabirinin yaptığı araştırma, Apple Card'ın malzeme yapısının yüzde 90 oranda titanyum yüzde 10 oranda ise alüminyum içerdiğini ortaya çıkarmıştı. En sağlam ve hafif metallerden birisi olarak bilinen Titanyum, uzay gemisi ve uçak yapımı gibi alanlarda aktif olarak kullanılmakta.

Apple'ın resmi internet sitesinde bulunan destek sayfasında oluşturduğu "Apple Card'ı nasıl temizlersiniz" başlığı ise, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Kartta titanyum bazlı çok katmanlı bir kaplama kullanıldığını belirten Apple, kartın sert yüzeylerle ve maddelerle teması halinde aşınabileceğini belirtti.

Pek çok kişi bir kredi kartını koruma ve temizleme fikrine karşı eğlenirken, pek çok kişi de bu durumu ciddiye alıyor gibi gözüküyor. Ciddiye alan kişileri kart için pahalı koruyucu kılıflar sunan şirketlerden anlamamız mümkün. Neyse ki Apple Card şu an için ülkemizde alınamadığı için kart temizleme derdiniz de bulunmuyor.