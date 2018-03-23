Apple, Ucuz iPad Duyuracak

Önümüzdeki hafta içerisinde eğitim odaklı bir etkinlik düzenleyeceğini açıklayan Apple’ın, eğitim uygulamalarıyla birlikte yeni iPad modelini de duyuracağı iddia edildi.

Bir önceki hafta resmi bir duyuru yayınlayan Apple, “öğrenciler ve öğretmenler için yaratıcı fikirlere” odaklanan bir etkinlik düzenleyeceğinin müjdesini vermişti. Etkinliğin duyurulmasının ardından birçok uzman, Apple’ın yeni MacBook modelini tanıtmak adına böyle bir etkinliğin altına imza attığını söyleseler de bugün bir başka iddialar ortaya çıktı.

Amerika merkezli birçok haber sitesi tarafından, Apple’ın önümüzdeki hafta içerisinde yapacağı etkinlik sırasında ucuz iPad modeli tanıtacağı iddiaları dillendirildi. Eğitim hayatına yönelik geliştirilen uygulamalar ve yazılımlarla birlikte tanıtılması beklenen cihazın, Amerika Birleşik Devletleri fiyatının ise 259 dolar olacağı söylenenler arasında yer aldı.

Google ve Microsoft tarafından geliştirilen cihazlar ve yazılımlar sebebiyle eğitim tarafındaki hakimiyetini ansızın kaybeden Apple, uzun süredir bu alanda kendini yenilemek için harekete geçmek istiyordu. Daha önce birçok farklı haberle desteklenen bu fikirlerin, sadece yazılım tarafıyla kalmayacağı ve ucuz iPad ile birlikte destekleneceği belirtildi.

İddiaları ortaya atan Bloomberg yine aynı haberinde, ucuz MacBook Air fikrinin devam ettiği ve 1,000 dolar civarında olması beklenen yeni cihazın geliştirme sürecinde olduğu kaydetti.