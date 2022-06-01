Apple Tedarik Sorunlarını Aşmak İçin Üretim Bölgesini Değiştiriyor

Çin, COVID vakalarındaki ani artışlardan ve karantina kısıtlamalarından yeni yeni kurtulmaya devam ederken, Apple tedarikçilerinden daha fazla iPad üretimini Vietnam'a kaydırmalarını istedi.

Çin'in sıfır toleranslı koronavirüs önlemleri etkili oldu ancak toplu fabrika kapanışlarının neden olduğu aksaklık ise hâlâ devam ediyor. Apple'ın Şanghay bölgesindeki ana tedarikçilerinin yarısından fazlasının etkilenmesiyle iPad üretimi darbe aldı ve şirketin bunu telafi etmek için çalıştığı bildiriliyor.

Nikkei Asia'ya göre Apple, iPad üretiminin bir kısmını Çin ve çevre bölgelerden uzaklaştırıyor. Kaynaklar böyle bir şeyi Apple'ın "ilk kez" yaptığını iddia ediyor ancak Apple, Foxconn'dan 2020'de de iPad ve MacBook Pro üretimini Çin'den Vietnam'a taşımasını istemişti. Ocak 2021'den önceki bir Nikkei raporu, Apple'ın iPad üretiminin önemli bir bölümünü gelecekte de oraya taşımayı planladığını söylüyor.

Apple Gelecekte Üretim Bölgelerini Kalıcı Olarak Değiştirmeyi Planlıyor

Söz konusu rapor, Apple'ın bu kalıcı üretim hamlesinin 2021'in ortalarında gerçekleşebileceğini iddia ediyordu. Nikkei Asia, 2021'deki COVID artışının Apple'ın üretim yönündeki kalıcı planlarını geciktirdiğini söylüyor. Nikkei Asia ayrıca Apple'ın üretimi hareket ettirmeye yönelik mevcut planlarının yanı sıra Vietnam'da iPad üretim hatları inşa etmek için Çin'in BYD şirketi ile çalıştığını da söylüyor. Bunun yakında faaliyete geçmesi bekleniyor ancak başlangıçta yalnızca az sayıda iPad üretebileceği aktarılıyor.

Bunların yanı sıra daha önemlisi ise Apple'ın birçok bileşen tedarikçisinden stok oluşturmalarını istediği bildiriliyor. Normal şartlarda Apple stok sermaye bağlamaktan kaçınır ancak bu karardaki amaç gelecekteki ürün kıtlığı ve tedarik sorunlarına karşı koruma sağlamak yönünde. Birçok tedariğini Çin'e bağlayan Apple diğer şirketlere nazaran son COVID kısıtlamalarından oldukça etkilendi ve bunun gelecekte yansıması ne yönde olacak hep birlikte göreceğiz.