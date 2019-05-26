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Apple, Üretim Tesislerini Endonezya’ya Taşıyor

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | proje

Amerika ile Çin arasında gerçekleşen ve ciddiyeti her geçen gün daha da anlaşılan ticaret savaşları, sonunda Apple’a da sıçradı. Diğer birçok Amerikalı kuruluş gibi Apple’da üretim tesisleri ile ilgili radikal bir karar alma aşamasında.

Normal şartlarda Çin, çok ucuz bir iş gücüne sahip olması nedeniyle pek çok şirket tarafından tercih ediliyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda Amerika ile arasının bozulması sonucunda, Amerikalı şirketler buradan çekilme kararı almaya başladılar. Çoğunlukla ülkelerin tercih ettiği yer ise Vietnam oluyor.

Apple daha iyi işçilik arıyor

Diğer şirketlerin tercihleri her ne kadar Vietnam olsa bile Apple, biraz daha farklı bir yöntem denedi. Şirkete göre daha kaliteli işçilik  Endonezya’da bulunuyor. Bu nedenle kuruluşun taşınacağı yer olarak Endonezya seçildi.

Apple ve Pegatron aldıkları bir karar ile birlikte Çin fabrikalarını  kapatacak. Trump yönetimi tarafından başlatılan ticaret savaşları, bu tarz kararlarla birlikte ciddi oranda kızışıyor. Genellikle şirketlerin tercihi olan ülkeler, ABD müttefiki oluyor. Örneğin son zamanlarda Hindistan'a doğru da önemli bir kayma mevcut.

Alınan bu kararlar doğrultusunda Pegatron Batam, Endonezya’da Haziran ayı içerisinde MacBook ve iPad’lerin üretimine başlayacak. Apple şirketinin tedarikçilerinden bir tanesi olan Pegatron; Endonezya’ya 300 milyon dolar yatırım yaptı bile. Alışma sürecinde şirketin üretiminde bir miktar düşüş yaşanabilir. Peki ticaret savaşları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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