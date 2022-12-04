Apple, Üretimlerini Çin'de Azaltmaya Başladı: İşte Üretimin Taşındığı İlk Ülkeler!

Apple uzunca süredir tedariklerini Çin'den başka ülkelere taşımayı planlıyordu ve bu doğrultuda ilk adım atıldı. Peki üretimler hangi ülkelere taşınıyor?

Apple, Üretimlerini Çin'de Azaltmaya Başladı: İşte Üretimin Taşındığı İlk Ülkeler!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Apple, tedarik zincirinin bir kısmını Çin dışına kaydırmayı hızlandırmak için çalışıyor ve Hindistan ve Vietnam'daki montaj artışlarını planlamaları konusunda da anlaşmalı olduğu fabrikaları bilgilendirdi.

Başlıca ürünlerinin çoğu söz konusu olduğunda Apple'ın üretim tercihi bu zamana dek hep Çin'di ancak yıllar içinde ülkede yaşananlar Apple'ın tedariklerini büyük ölçüdee etkiledi. Üretimini diğer bölgelere yaymayı uzun süredir planlarken Apple'ın bu niyeti konusunda daha proaktif hâle geldiği bildiriliyor.

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Tartışmalara katılan kaynaklara göre, Wall Street Journal tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir raporda, Apple üretiminin bir kısmını başka yerlere taşıma planlarını "hızlandırdı". Şimdi bildirildiğine göre Apple, tedarikçileri Asya'nın başka yerlerinde, özellikle Hindistan ve Vietnam'da montaj için "daha aktif planlama" konusunda bilgilendiriyor.

Apple'ın yeni tedarikçilerine verdiği mesajda Foxconn Technology Group şirketlerine bağımlılığın azaltılmasından bahsediliyor.

Apple'ın mevcut noktada iPhone'larının üretiminin %40 ila %45'ini Hindistan'dan nakletmek gibi uzun vadeli bir hedefi var. Ayrıca Vietnam'ın AirPods, Apple Watch ve MacBook modelleri gibi diğer ürün serilerinde daha fazla üretim yapması bekleniyor.

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