Apple Üretimlerini Vietnam'a Taşıma Konusunda Kararlı

Apple'ın Çin'e olan bağımlılığını azaltma hedefini sürdüren tedarikçileri, hem Apple Watch hem de MacBook Pro'nun Vietnam üretimini test ediyor. Apple, daha önce özellikle Çin'in şiddetli ancak etkili koronavirüs önlemleri nedeniyle, en azından bir miktar iPad üretimini Çin'den Vietnam'a taşıdı. COVID nedeniyle olan kısıtlamalar, Apple'ın ülkedeki büyük tedarikçilerinin yarısını etkiledi.

Şimdi Nikkei Asia'ya göre tedarikçiler test üretimlerini üstlendiğinden hem Apple Watch hem de MacBook Pro'nun Vietnam'da üretimlerine devam etmesi muhtemel. Adı açıklanmayan bir kaynak konuyu şu ifadelerle özetledi:

"AirPods, Apple Watch, HomePod ve daha fazlası... Apple'ın Vietnam'da iPhone üretimi dışında büyük planları var. MacBook'ların bileşenleri geçmişe göre daha modüler hâle geldi, bu da dizüstü bilgisayarların Çin dışında üretilmesini kolaylaştırıyor ancak bunun maliyet açısından nasıl rekabetçi hâle getirileceği başka bir zorluk.

Teknoloji Firmaları Birer Birer Çin'den Ayrılıyor

MacBook Pro'nun modüler yapısıyla ilgili sorun, montajın hâlâ büyük bir tedarikçi zinciri gerektirdiği ve bunun Vietnam'da henüz mevcut olmadığıyla ilgili. Sonuç olarak hem Luxshare hem de Foxconn'un test üretiminde olduğu söylenen Apple Watch'ın daha iyi durumda olduğu bildiriliyor. Apple Watch için gerekli olan daha küçük tedarikçi zincirine rağmen, cihazın son derece hassas bir üretim gerektirdiği söyleniyor.

Bildirilenlere göre bu kadar hassas üretim yapabilmek, ülkenin teknoloji üretimini geliştirme girişimlerinde Vietnam için önemli bir kazanç olarak görülüyor. Tüm büyük uluslararası teknoloji firmaları, tek bir üretici kaynağı olarak Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmayı planlıyor.