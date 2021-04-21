Apple Ürün Tasarımları Çalındı! 50 Milyon Dolar İstiyorlar

Apple ürün tasarımları çalındı iddiası sosyal medya gündemini karıştırdı.REvil fidye yazılımını geliştirilen REvil grubu, Apple'ın tüm tasarımlarını ve kullanıcı verilerini ele geçirdiğini söylüyor. Grup, Apple'dan 50 milyon dolara yakın bir para talep ediyor.

Bir grup bilgisayar korsanı, Apple'ın tasarım planlarını çaldığını iddia ediyor ve teknoloji devi 50 milyon dolar gibi bir fidye ödemediği takdirde, belgeleri yayınlayacaklarını söylüyor.

İlk olarak The Record tarafından bildirilen bu saldırı girişimi, fidye yazılımı REvil olarak bilinen grup tarafından gerçekleştirildi. Apple ürün planlarını, teknoloji şirketinin tedarikçisi olan Quanta adlı Tayvanlı bir şirketten çaldıklarını söylüyor.

Apple ürün tasarımları çalındı iddiası

The Record'un haberine göre REvil hackerları, Quanta'nın 50 milyon dolarlık fidye ödemeyi reddettiğini söylüyor. Bunun üzerinde dark web forumunda Apple'a yanaşan grup, bu fidye teklifini Apple'a götürdü.

REvil, Quanta'nın fidye ödememesi üzerine Macbook ve Apple Watch gibi görünen ürün şemalarını internete sızdırdı, ancak bunların orijinal olup olmadıklarını doğrulamak imkansız. Record'a göre grup, fidyesinin karşılanmadığı her gün daha fazla veri yayınlayacak.

Hem The Record hem de Bloomberg tarafından incelenen mesajlarda REvil, Apple'a son tarih olarak 1 Mayıs'ı işaret ediyor. The Record'un haberine göre hackerlar, "Ekibimiz büyük miktarlarda gizli çizimlerin ve gigabaytlarca kişisel verilerin satışını birkaç büyük markaya ve internete dağıtacak. Apple'ın, mevcut verileri 1 Mayıs'a kadar satın almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Quanta, Macbook'ların büyük bir üreticisidir ve Bloomberg'e yaptığı açıklamada güvenlik sisteminin ihlal edildiğini doğruladı. Şirket Bloomberg'e verdiği demeçte, "Quanta Computer'ın bilgi güvenliği ekibi, az sayıda Quanta sunucusuna yapılan siber saldırılara yanıt olarak harici BT uzmanlarıyla çalıştı" dedi ve şöyle devam etti:

"Gözlemlenen son anormal faaliyetlerle ilgili olarak ilgili kolluk kuvvetleri ve veri koruma yetkilileriyle iletişim kurduk. Şirketin iş operasyonunda önemli bir etkisi yok, ancak grupla ilgili araştırmalarımız devam ediyor."

REvil'in talebi, Apple'ın en büyük Spring ürün tanıtım etkinliğiyle aynı zamana denk gelmesiyle de merak uyandırıyor (Apple Spring Loaded etkinliğinde tanıtılanları merak ediyorsanız sizi şu yazımıza alalım). ABD'li teknoloji devinin bu sızıntıyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamadığını da belirtmek gerekiyor.