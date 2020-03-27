Apple Ürün Yelpazesini Genişletmek İstiyor

Apple’ın akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı bir süredir söyleniyordu. Açıklanan yeni bir rapora göre Apple, bu gözlüğünü 2022 yılında çıkarmayı planlıyor.

Gelen bilgilere göre Tayvanlı üretici, gözlüğün optik bileşenleri üretimini hızlandırmaya başladı. Ayrıca ortaya çıkan bazı bilgilere ışığında, Apple’ın üzerinde çalıştığı tek donanımın sanal gerçeklik gözlüğü olmadığını söylemek mümkün.

Apple yeni ürünler tanıtacak

Gelen son bilgilerde, Apple’ın artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kombinasyonu başlığını 2022 yılında piyasaya süreceği söylenmişti. Şirket sonraki yıl bu başlığı, bir çift akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü ile sunabilir.

Bloomberg’ten Mark Gurman, Apple ile ilgili çıkan birçok bilgiyi doğrulamış ve hatta başlığın 2021 yılında bile çıkabileceğini ifade etmişti. Şimdi gözlüğe dair çok net bilgiler bulunmasa da yüksek çözünürlüklü ekranı ve rahatça takılabilmesini sağlayan hafif tasarımıyla Oculus Quest gibi olacağı ifade ediliyor.

Apple, bunlardan hemen sonra tüm gün takılabilecek şekilde tasarlanmış akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışmalarını artıracak. Sizce şirketin böyle bir projeyi 2022 yılına yetiştirmesi mümkün mü? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.