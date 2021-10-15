Apple'dan USB-C Çıkışı: İnovasyonu Engelleyecek

Avrupa Birliği Komisyonu kısa bir süre önce elektronik cihaz üreticilerini USB-C konnektörüne zorlayan yeni bir teklifin ayrıntılarını duyurmuştu. Bu durum Android cihaz üreticileri için ciddi bir sorun teşkil etmiyor çünkü çoğu marka halihazırda USB-C standartından faydalanıyor. Öte taraftan Apple, bu adımın inovasyonu öldüreceğine yönelik bazı çıkışlarda bulundu.

Apple'dan USB-C Portuna Yönelik Açıklama: İnovasyonu Boğacak Bir Adım

Aslında baktığımızda Apple'ın USB-C portuna tam anlamı ile düşman olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim son dönemlerde yeni iPad Pro, iPad Air ve iPad Mini modellerinde USB-C konnektörü kullanılıyor. Buna karşın şirketin, en azından iPhone'lar için, Lightning'den vazgeçmek gibi bir niyeti yok gibi gözüküyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ortaya konan ve USB-C standartını zorunlu kılan teklife ateş püsküren Apple, bu durumun inovasyonu öldüreceğini söyledi. Kısa bir süre geçmeden yetkili kurumlardan Apple'ın bu iddiasına yönelik bazı açıklamalar geldi.

Tüketiciyi Koruma Komitesi Başkanı Anna Cavazzini tarafından yapılan açıklamada "Teklif, USB-C'den daha iyi bir standart ortaya çıkarsa, kuralları uyarlayabileceğimizi belirtiyor." ifadeleri kullanıldı. Başka bir deyişle USB-C'den daha iyi bir standart ortaya çıkarsa, yasaların o standarta yönelik olarak tekrar düzenlenebileceği söylendi.

Bulunduğumuz noktada yasaların daha iyi bir standartı nasıl tanımladığı pek açık değil ancak USB-C'den yeni standartlara geçişin aşamalı bir yapıda olması muhtemeldir. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu yalnızca kablosuz şarj olan cihazların USB-C bağlantı noktası gerektirmeyeceğini söylemişti.

Bu durumda Apple'ın konnektörler konusunda nasıl bir karara vereceği önemli bir soru işareti olacak: Şirket Lightning portundan USB-C portuna geçiş yapabileceği gibi, tamamen portsuz bir tasarımı da gündeme alabilir gibi gözüküyor.