Apple'dan Bazı Ülkelerdeki Uygulama Geliştiricilerine Vergi Artırımı: Fiyatlar Değişebilir!

Apple, Salı günü App Store'da bulunan uygulamalar, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için bazı vergi değişiklikleri yapılacağını duyurdu.

Bu değişiklikler Gana ve İspanya gibi ülkelerde uygulamaların ve uygulama içi içeriklerin satışından elde edilen gelirleri etkileyebilir.

App Store Geliştiricileri İçin Neler Değişiyor?

Apple tarafından belirtildiği üzere, gelirler vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak belirli bölgelerde periyodik olarak ayarlanmakta.

31 Mayıs itibariyle, otomatik yenilenebilir abonelikleri de içeren uygulama satışları ve uygulama içi satın alımlardan elde edilen gelirler Gana, Litvanya, Moldova ve İspanya'daki vergi değişikliklerini yansıtacak şekilde ayarlanacak.

Bu Ülkelerdeki Vergi Artırımı Neye Yol Açacak?

App Store'da bulunan ücretli uygulamaların geliştiricilerinin bahsi geçen ülkelerde olması durumunda bu geliştiriciler kendilerinden daha fazla vergi kesintisi yapılacağı için uygulama ve uygulama içi ücretlerini artırmayı düşünebilirler. Bu da doğrudan fiyatlara yansıyabilir.

App Store Connect'teki Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü, bu değişiklikler yürürlüğe girer girmez güncellenecek. Daha fazla ayrıntı ise Apple Developer web sitesi üzerinden paylaşılacak.