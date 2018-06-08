Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, sıklıkla fikir çalma ya da kopyalama suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyordu. Çalma iddialarının sonucunsuysa Shift isimli bir şirketten geldi. Şirket, WWDC 2018’de duyurulan uygulama kısayolları logosunun kendi logolarından çalındığını söyledi. Peki, Apple uygulama kısayolları logosunu çaldı mı?ü

Shift ismiyle bir süredir blockchain çözümleri üreten bir şirket, Apple’ın iOS 12 ile birlikte kullanıcılarının hizmetine sunduğu uygulama kısayolları özelliğinin logusunun, kendi logolarından çalıntı olduğu iddia etti. Shift’in sözcüsü tarafından İngiliz merkezli The Sun’a yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Apple’a mektup gönderildiği ve logolarının haklarından vazgeçmek için 200,000 dolarlık ödeme talep ettikleri dile getirildi. Gazeteye yapılan açıklamada, “Apple gibi tarihin gördüğü en büyük para kasasına sahip bir şirketin, Shift’in logosunu kopyalaması akıl almaz bir şey” dendi.

Apple tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki logo yan yana getirildiğinde aynı fikirden hareketle çizildikleri dikkatlerden kaçmadı. “S” harfi şeklinde birleştirilen "shortcut" ve Shift logoları, benzerlikleriyle Shift’in iddialarını doğruladı. Buna rağmen uzmanlar iki logo arasında bariz farklılıklar olduğunu da söyleyerek, bir dava açılması durumunda mahkemenin herhangi bir kararı verebileceğini belirttiler.