Apple Uygulamaları Bazı iOS Sürümlerinde Artık Çalışmayacak

Apple, iOS 11, macOS 10, watchOS 4 ve tvOS 11 işletim sistemlerini kullanan cihazlar için desteği azaltacaklarını açıkladı. Şirket, eski yazılım sürümlerini kullanan cihazların iCloud erişimi hariç tüm aygıtları için hizmetleri sunmayı durdurabileceklerini belirtti.

Apple, bu değişikliği Mayıs ayında uygulamaya koymayı planlıyor. Bu nedenle yakın zamanda cihazlarını güncellemeyen kullanıcılar, sınırlamalarla karşılaşabilirler.

Apple tarafından yayınlanan bir destek makalesi de bu değişikliği destekliyor. Makalede, eski yazılım sürümlerinin App Store, Siri ve Haritalar gibi bazı Apple hizmetlerini desteklemeyeceği, bu hizmetleri kullanmaya devam etmek için yazılımın mevcut en son sürümüne güncellenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hangi iOS Sürümlerinde Apple Uygulamaları Çalışmayacak?

Önümüzdeki haftalarda Apple, iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3 ve tvOS 11-11.2.6 gibi desteklerini kaybedecek yazılım sürümlerinin listesini yayınlayacak.

Apple'ın bu değişikliği neden yapmayı planladığı henüz belli değil ancak şirketin bazı eski yazılımlara yönelik desteği bozacak büyük bir güncelleme planlıyor olabileceği düşünülüyor. Bu büyük güncelleme, yakında çıkması beklenen Karma Gerçeklik başlığıyla ilgili de olabilir.

Apple'a göre iOS cihazlarının yalnızca %8'i hâlâ iOS 15'ten daha eski yazılımları kullanıyor. Bu nedenle bu değişikliğin çoğu kullanıcıyı etkilemeyeceği aşikâr.