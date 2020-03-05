Apple, Uygulamaların Reklam Bildirimleri Göndermesine İzin Verecek

Apple uzun süredir uyguladığı yasağı kaldırma kararı aldı. App Store yönergelerinde yapılan değişiklik sonrasında uygulamaların reklam bildirimleri göndermelerinin önünü açtı. Fakat bildirimler öncesinde kullanıcılardan izninin isteneceği söylendi.

Apple, App Store inceleme kuralları başlığı altında ince değişiklikler yaptı. Değişiklik içerisinde yer alan küçük detayla birlikte, uygulamaların son dakika haberleri, uygulama ile ilgili detaylar ya da buna benzer durumların yanı sıra reklam bildirimlerinin de gönderilebileceği yazıldı.

Apple, kullanıcı deneyimini etkilememek adına reklam bildirimlerinin hemen gönderilmesinin önüne geçmek için çeşitli adımlar da attı. Uygulamaların reklam bildirimleri göndermeden önce kullanıcılardan izin almaları gerektiğini aktaran şirket, izin almadan bildirim yollamanın mümkün olmayacağı söylendi.

App Store'da yapılan bir başka değişiklik ise "çöpçatanlık" ve "fal" uygulamalarının artık kabul edilmeyeceği uyarısı oldu. Apple, mağazaya yeni çöpçatanlık ya da fal uygulamasının eklenmesi için, başvuran uygulamaların daha önce görülmemiş bir deneyim sunmalarının gerektiği belirtildi. Yani artık benzersiz özellikleri olan çöpçatanlık ve fal uygulamalarının sisteme dahil edileceği dile getirilmiş oldu.