Apple Uygun Fiyatlı AirPods Lite Geliştiriyor

Apple şu anda ikinci nesil AirPods'tan daha gelişmiş AirPods Max'a kadar dört farklı AirPods modeli satıyor. AirPods oldukça popüler bir kulaklık hâline gelmiş olsa da pek de ucuz sayılmaz ancak Haitong Intl Tech Research'ten analist Jeff Pu'ya göre şirket şimdi daha ucuz kablosuz kulaklıklarla rekabet etmek için yeni "AirPods Lite" üzerinde çalışıyor.

Oldukça başarılı aksesuarlar olmalarına rağmen Jeff Pu, endüstri kaynaklarına dayanarak AirPods'a olan talebin 2023 yılının sonuna kadar düşmesinin beklendiğini iddia ediyor. Daha spesifik olarak AirPods sevkiyatlarının 2022'de 73 milyon adetten 2023'te 63 milyona düşmesi bekleniyor. Bunun temel nedeni Apple'ın bu yıl yeni AirPods çıkarmayabileceği gerçeği olabilir.

AirPods Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Analist, 9to5Mac tarafından görülen bir notta şirketin "AirPods Lite" üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bu noktada, bu ürünün tam olarak ne olduğu ve hangi özelliklere sahip olacağı belli değil ancak Pu bunu Apple'ın rakip şirketlerden gelen kulaklıklarla rekabet etmek için geliştirdiği "daha düşük fiyatlı bir ürün" olarak tanımlıyor.

AirPods 3'ün 2021'de piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, önceki nesil AirPods 2'yi 129 dolar'lık daha düşük bir fiyatla mağazalarda satışa sunarken, AirPods 3'ün fiyatı 169 dolar olmuştu. Muhtemelen yeni "AirPods Lite" 129 dolar'dan daha ucuz olacak.

AirPods 3 ülkemizde ise şu anda 3.999 TL'den satılırken, AirPods 2'nin fiyatı 2.999 TL. Kurda değişim olmadığı bir senaryoda yeni AirPods Lite'ın çok daha ucuz olması muhtemel.

Peki siz daha uygun fiyatlı AirPods Lite'ı satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.