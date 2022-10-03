Apple ve Amazon Cezadan Yırttı!

2021 Kasım'ında Apple ve Amazon, ABD'deki bayiilerde Apple ve Beats cihazların fiyatını yüksek tutmak amacıyla satışını engellediği gerekçesiyle haksız rekabet davalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İtalya'da görülen davalar sonucunda Apple ve Amazon'a 196 milyon dolarlık ceza kesilmişti. Fakat Reuters'un haberine göre iki dev şirket cezanın bir kısmından paçayı kurtarmayı başardı!

Dava kapsamında Amazon 67,6 milyon, Apple 132,3 milyon cezaya çarptırıldı. Bu büyük cezaların ardından iki şirket de karara itiraz etti. İtirazların yeniden değerlendirilmesiyle alınan karar sonucunda toplam 196 milyon doları bulan para cezası 170 milyon dolara düşürüldü.

Devasa Şirketler Antitröst Davalarıyla Boğuşuyor!

Haksız rekabet ortamı oluşturma anlamına gelen antitröst, son yıllarda başta Apple ve Google gibi markalar olmak üzere tüm dev şirketlerin belası olmuş durumda. 2021 yılında İtalya'da Apple ve Amazon'a karşı açılan dava da en büyük antitröst davaları arasındaydı. Apple ve Beats ürünlerinin kasti olarak satışını engelleme iddialarına ilişkin Apple, "Müşterilerimizin orijinal ürünler satın almasını sağlamak için bayi ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve dünya çapında kolluk kuvvetleri, gümrük ve tüccarlarla birlikte çalışan ve yalnızca orijinal Apple ürünlerinin satıldığından emin olmak için çalışan uzman ekiplere sahibiz." cevabını verdi. Amazon ise karara katılmadığını ve para cezasının orantısız olduğunu savundu.

Bugün cezalarla ilgili maddi hatta yapıldığı gerekçesiyle indirim yapılması sonrasında Amazon durumu memnuniyetle karşılarken antitröst iddiaları hakkında yorum yapmadı. Son yıllarda adli makamların büyük şirketleri kıskaca aldığını söylemek yanlış olmaz. Fakat neredeyse bir ülke kuvvetinde olan devasa şirketlerin böylesine küçük yaptırımlarla cayrılması pek mümkün görünmüyor. Bazı uzmanlara göre teknoloji camiasında her geçen gün artan tekelleşme, gelecekteki ilerlemeye zarar verebilir.