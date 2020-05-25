Apple ve Facebook Arasındaki Savaş Devam Ediyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Apple ile sosyal medya platformları içerisinde ilk sıralarda kendisine yer bulan Facebook arasındaki savaş devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere bir ara Mark Zuckerberg iPhone kullanımını yasaklamıştı.

ABD kaynaklı gelen son raporlara bakılırsa; Apple ve Facebook arasındaki savaşın yoğun bir şekilde arttığı görülebilir. Peki onların arasındaki bu mücadele neye dayanıyor? Öncelikle Facebook platformunun çok ciddi bir veri hırsızlığı yaptığı ile ilgili iddialar var. Son olarak ortaya çıkan büyük gizlilik ihlali skandalları ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Apple bu durumdan çok rahatsız.

Apple ve Facebook iki zıt şirket

Google, Samsung ve Microsoft gibi şirketler; genellikle oldukça iyi bir hizmet vermek için çaba harcarlar. Hiçbirinin iddiası gizlilik gibi faktörler değildir. Ancak Apple, tamamından farklı olarak gizlilik konusunda üst düzey olduğunu defalarca belirtti.

Genel şirket politikasını gizlilik üzerine kuran Apple, büyük savaşa devam ediyor. Facebook ise bu savaşta genellikle gizlilik ihlali yapan taraf olarak biliniyor. Apple cihazlarını kullanan kişilerin Facebook üzerinden verilerinin çalınabileceği korkusu Apple'ı daha temkinli davranmaya itiyor. Gelen son raporlara göre Apple, kendi cihazlarında Facebook hizmetlerine artık %10 daha az yer veriyor.

Şimdilik bu savaşta sınırlı düzeyde yaptırım uygulayan Apple, ilerleyen yıllarda bunun dozunu artırabilir. Sizce Apple ve Facebook arasındaki bu savaş uzun bir süre devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.