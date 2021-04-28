Apple ve Facebook Savaşı Bitti: Apple'dan Facebook'a Gönderme!

Apple ve Facebook savaşı, teknoloji devinin uygulama izleme şeffaflığı fikrini ortaya attığından beri dünya çapında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Bu savaşın galibi yeni güncellemenin yayımlanması ile açıklığa kavuştu.

Facebook ile Apple, dünya çapında en büyük iki teknoloji şirketi olabilir fakat ikisini birbirinden ayıracak çok fazla ayrıntı var. Apple geçen yıl 274,5 milyar dolarlık satışının çoğunu iPhone, iPad, Mac ve AirPods sayesinde yaptı. Facebook da birkaç cihaz satıyor ama Apple'ın aksine 85,9 milyar doların neredeyse tamamını çevrim içi reklamcılık sayesinde elde etti.

İki şirket görünüşte birbirinden farklı kulvarlarda yarışan şirket olsa da yollarının kesiştiği ve kılıçların çekilmek zorunda olduğu bir nokta var. Bu nokta da Apple'ın gizlilik ile ilgili aldığı kararla ortaya çıktı.

Apple, uzun bir zamandır uygulama geliştiricilerini zor bir durumda bırakacak güncellemesini nihayet yayımladı ve iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 olarak sunduğu güncellemede kullanıcıları adım adım izleyen uygulamaların kullanıcıdan izin almasının gerektiği özelliği nihayet kullanıma sundu. Bu özellik, geliştiricilerin kullanıcı davranışlarını takip edebilmesi için öncelikle onlardan açıkça izin almasını gerektiriyor.

Facebook, on yılı aşkın bir süredir kullanıcıların bilgisine sunup sunmadığı önemli olmaksızın kullanıcıların davranışlarını izliyordu. Kullanıcıların hareketlerini adım adım takip etmesi, onlara özel bir kullanıcı profili oluşturması için oldukça önemli. Facebook oluşturduğu kullanıcı profili sayesinde kullanıcının ilgi alanlarını belirliyor, reklamverenlere sunduğu hedefleme seçeneklerinin bu sayede işe yaramasını sağlıyor.

Apple ve Facebook Savaşının Galibi Apple Oldu

Facebook'un önüne çıkan engel, kullanıcıların takip edilmesini engelliyor. İki şirket arasındaki anlaşmazlık, Silikon Vadisi'nin en büyük savaşlarından birine dönüştü. Apple CEO'su Tim Cook, gizliliğin de insan haklarından biri olduğunu savunurken Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın kararının küçük işletmelere zarar vereceğini ve uygulama maliyetlerini büyük ölçüde artıracağını ileri sürdü.

Facebook bu süre içerisinde o kadar ileri gitti ki dünyaca bilinen gazetelere tam sayfa reklam vererek işletmeleri Apple'a karşı iş birliğinde bulunmaya çağırdı ancak görünen o ki sosyal medya devi hedefine ulaşamadı.

Facebook, yeni güncelleme yayımlandıktan sonra kullanıcılara Apple'ın yeni gizlilik uyarısını göstermeye başladı. Apple ise YouTube'da kullanıcılardan ihtiyaçtan daha fazla veri toplayan uygulama karşı savaştığını gösteren bir video yayımladı. Videonun sonunda görebileceğiniz üzere mavi renkte bir Apple logosu ile Facebook'a gönderme yapılıyor.