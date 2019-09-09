Apple ve Foxconn'un İşçi Haklarını İhlal Ettiği Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalar Apple'ın ve iPhone üreticisi Foxconn'un işçi haklarını ihlal ettiğini ortaya çıkardı.

China Labor Watch tarafından yapılan araştırma, Çin'in Zhengzhou şehrinde bulunan en büyük iPhone fabrikasında işçi haklarının ihlal edildiğini ortaya koydu. Çinli Foxconn'a ait fabrikada bir milyona yakın kişi istihdam ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Apple, Foxconn'un Çin'in iş kanununu ihlal ettiğine yönelik olan rapordaki çoğu iddiayı reddetti.

New York merkezli sivil toplum örgütünün yaptığı araştırma, fabrikada çalışan işçilerin yarısından fazlasının geçici işçi veya sevk işçisi olduğunu tespit etti. Çin'de bulunan iş kanunu, bu çalışanların oranının toplam çalışanlar içerisinde yüzde 10 sınırını geçemeyeceğini belirtiyor. Bu sayının normalde daha yüksek olduğunu belirten örgüt, Eylül ayının başlaması ile eğitime başlayan öğrenciler nedeniyle daha düşük gözüktüğünü söyledi.

Bu ve benzeri iddialara karşı cevap veren Apple, söz konusu iddiaları incelediklerini ve pek çoğunun yanlış olduğunu söyledi. "Fazla mesai ücreti ve ikramiye de dahil olmak üzere tüm çalışanların uygun şekilde ücretlendirildiğini, fazla mesai çalışmalarının gönüllü olduğunu ve zorunlu çalışma kanıtının bulunmadığını doğruladık." diyen şirket, kabul ettikleri iddiaların hangileri olduğunu ise söylemedi.

Şu an için hangi tarafın doğru söylediği ve hangi iddiaların doğru olduğu bilinmiyor.