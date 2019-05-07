Apple ve Google, Çocuk İstismarı Sebebiyle Üç Uygulamayı Kaldırdı

Apple ve Google, çocuk istismarına sebebiyet verebileceğinden dolayı kendi uygulama mağazalarındaki üç arkadaşlık uygulamasını kaldırdı.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Ukraynalı bir şirket olan Wildec tarafından yapılan FastMeet, Meet24 ve Meet4U uygulamalarının, Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası’nı (COPPA) ve FTC Yasasını ihlal ettiğini açıkladı.

Uygulamaların 13 yaşın altındaki kullanıcıların uygulamaları kullanmasını veya diğer kullanıcılar tarafından görülebilmesini engellemediğini söyleyen komisyon, söz konusu uygulamaların kaldırılması için Apple ve Google ile iletişime geçti.

Uyarının ardından harekete geçen teknoloji devleri, FastMeet, Meet24 ve Meet4U adlı arkadaşlık uygulamalarını App Store ve Play Store’dan kaldırdı.

COPPA yasasına göre, uygulama geliştiricilerin 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgilerini talep etmeden önce ebeveynlerinden doğrulanabilir izin almaları gerekiyor; ancak Ukrayna merkezli şirkete ait uygulamalarda böyle bir prosedür bulunmuyor. FTC, gelecek ay söz konusu uygulamaların yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

Bununla birlikte, görünüşte COPPA yasasına uyan bazı uygulamalarda bile çocuk istismarı vakaları sıkça yaşanabiliyor. Örneğin; İngiltere’de yayın yapan Sunday Times gazetesinin bu yılın başlarında yayınladığı raporda, 2015’ten bu yana Tinder ve Grindr gibi popüler arkadaşlık uygulamalarına bağlı olarak 30’dan fazla çocuğun tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.