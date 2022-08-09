Apple ve Google Yeni Bir Soruşturmanın Eşiğinde

Apple, uygulama içi ödeme kurallarının ihlal edildiğinden şüphelenilen Google ve One Store ile birlikte Güney Kore'nin telekomünikasyon düzenleyicisi tarafından tekrar soruşturulacak.

Kore İletişim Komisyonu (KCC), yaptığı açıklamada uygulama içi ödeme yasalarını ihlal edip etmediklerini belirlemek için 17 Mayıs'tan bu yana Apple, Google ve One Store'da bir inceleme yürüttüğünü ve her üç şirketin de yeniden soruşturulması gerektiğine karar verdiğini açıkladı. Bu tür ihlaller, mobil içeriğin gözden geçirilmesini haksız bir şekilde geciktirmeyi veya üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kullanan mobil içeriğin kaydını, yenilenmesini veya incelenmesini reddetmeyi, geciktirmeyi, kısıtlamayı, silmeyi veya engellemeyi içerebilir. Bu nedenle asıl ihlalin tam olarak tespit edilebilmesi için detaylı bir soruşturma ve inceleme gerekiyor.

Apple ve Google Mağazalarında Önemli Değişiklikler Olabilir

Yeni soruşturma yanlış uygulamayı tespit ederse KCC düzeltme emirleri verebilir ve ilgili ticari uygulamalardan elde edilen ortalama yıllık gelirin %2'sine kadar yüksek cezalar verebilir ancak düzenleyicinin şüphelendiği belirli yasa ihlalleri hakkında henüz bilinen çok az ayrıntı var.

Ocak ayında Apple, geliştiricilerin kendi uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmalarını istemesini yasaklayan yeni bir Güney Kore yasasına uyacağını duyurmuştu. Haziran ayının sonlarında değişiklik yürürlüğe girdi ve geliştiricilere Güney Kore'de alternatif ödeme sistemleri kullanabilme imkânı sağlandı.

Apple'ın geliştiricilere artık Güney Kore App Store'unda üçüncü parti ödeme sistemleri kullanmalarına izin verdiği göz önüne alındığında Apple'ın neden hâlâ soruşturma altında olduğu tam olarak belli değil ancak görünüşe göre Google ve One Store'da olduğu gibi pek çok uygulama için incelemeye tabii tutulacaklar.