Apple ve HP’den Katlanabilir Dizüstü Bilgisayar Geliyor

Akıllı telefon dünyasında bir süredir gündemde olan katlanabilir modeller, yeni bir boyut atlıyor. 2022 yılının başında LG’nin çıkardığı katlanabilir dizüstü bilgisayara olan talep giderek artıyor. Pazar payında büyük bir gelişme kaydeden katlanabilir modeller için birçok büyük marka harekete geçti. Şimdi de teknoloji devleri Apple ve HP’nin, katlanabilir yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Apple ve HP’den Katlanabilir Dizüstü Atağı

Katlanabilir telefon pazarının giderek büyümesi sonrası sıra şimdi de katlanabilir bilgisayar modellerine geldi. Edinilen bilgilere göre; dev teknoloji şirketleri HP ve Apple’ın katlanabilir ekran üzerinde çalışıyor. Polyamid yerine ultra ince cam – UTG teknolojisine yer verilen katlanabilir dizüstü bilgisayarda, ekran hem dokunmatik hem de ekran kalemine uygun olacak.

Geçtiğimiz yıl Lenovo, Yoga X1 Fold için 13 inçlik katlanabilir bir ekran geliştirmiş ve 20 bin adet cihaz tedarik etmişti. Bu senenin başında ise LG, 17 inçlik ekrana sahip bir cihaz tanıttı.

Ortaya atılan iddialara göre HP, 11 inçlik katlanabilir bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Yine iddialara göre HP’nin 10 bin adet sipariş verdiğini söyleniyor.

Tüm bunların yanında Apple’ın, 9 inçlik katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı da biliniyor. Şimdilik deneme amaçlı üretilen iPhone prototipi, eğer işler yolunda giderse en erken 2025 yılında hazır olacak. Katlanabilir MacBook geliştirmek ise muhtemelen çok daha uzun bir süre alabilir.