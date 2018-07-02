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  4. Apple ve LG, iPhone için Anlaşma Sağladı

Apple ve LG, iPhone için Anlaşma Sağladı

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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Akıllı telefon sektörünün son zamanlarda suskun şirketlerinden LG, Apple ile büyük bir anlaşma sağlamış olabilir. iPhone ekranlarının üretimi için LG ile anlaşma sağladığı iddia edilen Apple, OLED ekranlara ağırlık verilmesini istiyor.

Halihazırda iPhone için ekranlarını Samsung'dan tedarik eden Apple, geçtiğimiz yıl iPhone X adına OLED siparişi vermiş ve Koreli üreticiden istediği verimi alamamıştı. Bu anlamda bir diğer Koreli üretici LG ile anlaşmayı düşünen Apple'ın böylelikle riski azaltmak istediği belirtiliyor.

Samsung'a Olan Bağımlılık Azalabilir

Özellikle ilk defa iPhone X'da OLED ekran kullanan ve telefonların ekran tedariğinde sorunlar yaşayan Apple, böylelikle Samsung'a bağımlılığını azaltmayı planlıyor. OLED ekranlarını hem Samsung'dan hem de LG'den almayı düşünen ABD'li üretici, ekran maliyetini de düşürecek.

Ayrıca bu sene üç yeni iPhone sunacağı dile getirilen Apple'ın iki cihazında OLED ekran yer alacak. Bu anlamda yine aynı hataya düşmek istemeyen şirketin henüz bir anlaşma yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Apple'ın Samsung'a olan bağımlılığı bir hayli azalacak.

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