Apple ve LG, Karma Gerçeklik Başlığı İçin Birlikte Çalışıyor

The Elec, LG Display'in Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik başlığı için mikro-OLED ekran panelleri tedarik etmeye hazırlandığını bildirdi. LG Display'in şu anda Sunic System'den mikro-OLED ekranlar için ekipman sipariş ettiğine inanılıyor. Görünüşe göre şirket, Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik başlığı için bir mikro-OLED ekran paneli geliştirmek ve üretmek için bu ekipmanları kullanmayı planlıyor.

LG Display'in Apple'ın yeni nesil karma gerçeklik başlığı için tedarik zincirinin bir parçası olduğuna inanılırken, ana ekranını sağlaması beklenmiyor. Bunun yerine Sony'nin ana mikro-OLED ekran panelini sağladığı söyleniyor. LG Display'in cihazın dış "gösterge" ekranı için yalnızca normal OLED ekran panelleri sağladığı belirtiliyor.

Apple Aynı Zamanda Sony ile Rekabet Ediyor

LG, yeni karma gerçeklik başlığıyla birlikte Apple'ın ana mikro-OLED ekran siparişlerini Sony'den almayı umuyor. Bunun da Apple'ın çıkarına olduğu söyleniyor çünkü Sony, kendi PlayStation VR başlığı sayesinde Apple'ın başlığıyla dolaylı olarak rekabet edecek.

Geçen yılın sonlarında Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın daha hafif bir tasarım, geliştirilmiş bir pil sistemi ve daha hızlı bir işlemci sayesinde daha iyi performans sunmayı hedefleyerek karma gerçeklik başlığının ikinci nesil versiyonu üzerinde çalıştığını söylemişti. Kuo, ikinci nesil başlığın sevkiyat programının, birinci nesil modelin seri üretiminin başlayacağı söylentilerinden yaklaşık iki yıl sonra yani 2024'ün ikinci yarısında olacağını belirtmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.