Apple ve LG, Uzun Vadeli Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Nisan ayında LG Electronics, yaklaşık 600 milyon dolarlık patent lisanslama ücretlerinde bir kerelik ödeme aldı ancak müşterilerinin adını vermedi. Şimdi The Elec, bu lisans ücretinin biri Apple olmak üzere iki şirketten olduğunu belirtiyor.

Rapora göre LG Electronics ve Apple, büyük holdingler için standart olan on yıla kadar uzun vadeli bir patent kullanım anlaşması imzaladılar. Apple'ın hangi patentler üzerinde anlaştığı belirsiz çünkü rapor sadece "birçok standart temel patent" içerdiğini söylüyor.

"Bu ikili geçmişte patentler üzerinde bir çapraz lisans anlaşması imzalamıştı ancak LG akıllı telefon işinden çıktığı için buna artık gerek yok. LG'nin son anlaşmasından elde ettiği büyük kâr, artık akıllı telefon yapmadığı için karşılığında Apple'a ödeme yapmak zorunda kalmamasından kaynaklanıyor."

LG, iPhone 14 Ekranlarını Üretiyor

Rapor ayrıca Nokia'nın da telefon sektöründen ayrılmasından beri benzer anlaşmalara sahip olduğunu belirtiyor.

LG Electronics artık akıllı telefon üretmiyor olsa da LG Innotek ve LG Display şirketleri, Cupertino merkezli Apple şirketine kamera modülleri ve ekranlar sağladığı için şirket Apple ekosistemi için hâlâ çok önemli. Örneğin LG Display'in yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi için OLED panelleri tedarik ettiği söyleniyor.

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