Apple ve Netflix Arasındaki İpler Geriliyor! İkili Karşı Karşıya Geldi

Apple ve Netflix tarafından hedef alınan ünlü film stüdyosu MGM, iki şirket arasındaki iplerin gerilmesine yol açtı.

Apple ve Netflix, MGM için Harekete Geçti!

Bildiğiniz üzere Apple geçtiğimiz aylarda TV+ servisi ile birlikte çevrimiçi video platformu alanında aktif bir oyuncu olmaya başladı. Ancak rekabetin oldukça sert olduğu bu sektörde ayakta tutunabilmek için farklı olmanız ve dikkat çekmeniz gerekiyor.

CNBC tarafından yapılan habere göre Apple şu sıralar Metro Goldwyn Mayer (MGM) isimli stüdyoyu satın almak için görüşmeler yapıyor. Burada bilmeniz gereken bir diğer detay ise bu stüdyoya aynı zamanda Netflix'in de talip olduğu. Aslında hepimizin yakından tanıdığı MGM, bazı yapımları ile oldukça popüler bir yapıya sahip.

Örneğin James Bond gibi ünlü serilerde de eli bulunan bu şirketin satın alan taraf için büyük avantajlar sunacağını söylememizde bir sakınca yok. Nitekim az önce de bahsettiğim gibi rekabetin oldukça sert olduğu bu sektörde, bu satın almanın önemli avantajları beraberinde getireceği bir gerçek. Tabii burada satın alma ücretinin biraz tuzlu olacağı düşünülüyor. Stüdyonun güncel değeri tahmini olarak 10 milyar dolar civarında.

Her iki şirketin de stüdyo ile aktif olarak ilgilenmesi özellikle pazarlık aşamasında şirketler açısından bir gerginlik yaratacaktır. Şu aşamada Apple ya da Netflix konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Eğer konu hakkında herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz. Bu süreçte gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.