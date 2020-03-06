Apple ve Netflix de SXSW'dan Çekildi

13-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan teknoloji, müzik ve film festivali SXSW, korona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda katılımcı kaybediyor. Festivalden çekildiğini açıklayan katılımcılar arasına Apple şirketi de katıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle Austin'de düzenlenmesi planlanan festivale, Facebook, Twitter, Amazon Studios gibi pek çok şirket katılımını geri çektiğini duyurmuştu. Şimdi, bu şirketler arasında Apple da yerini aldı.

SXSW Çekilen Şirketlere Rağmen Gerçekleştirilecek

Apple şirketinin yanı sıra, Netflix şirketi de festivalde olması planlanan, bir paneli ve beş film gösterimini iptal ettiğini açıkladı. WarnerMedia şirketi de korona virüsü salgını nedeniyle SXSW'deki aktivasyonlarını durdurduğunu belirtti.

Apple’ın SXSW'deki etkinlikleri arasında Spike Jonze’nin Beastie Boys Story adlı dünya prömiyeri, Central Park adlı animasyonlu bir müzik dizisi ve Home adlı bir belgesel dizisi vardı. Prömiyerlerin yanı sıra Küçük Amerika yaratıcıları Kumail Nanjiani ve Emily V. Gordon'un katılım göstereceği bir konuşmanın da iptal edildiği belirtildi.

Korona virüsü salgını endişesiyle pek çok firmanın çekildiğini açıkladığı festival, her şeye rağmen planlandığı gibi 13-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Austin Halk Sağlığı geçici tıbbi müdürü, konuyla ilgili olarak şu anda halk sağlığı açısından festivalin iptalinin gerekli görülmediğini belirtti.