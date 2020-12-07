Apple ve Nike, Uygur Türkleri Yasasını Engellemeye Çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri bir süredir Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası üzerinde çalışmalar sürdürürken, Apple'ın ve Nike'ın bu yasayı önlemek amacıyla bazı lobicilik faaliyetleri sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple ve Nike, Uygur Yasasını Engellemeye Çalışıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde çalıştığı yasa, Sincan Uygur Özerk Bölgesi üzerine odaklanıyor ve o bölgede insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara yaptırım uygulamak dahi çeşitli kısıtlamaları kapsıyor.

Bu kapsamda zorunlu çalıştırmanın önlenmesi ve bu yollardan üretilen malların ithal edilmesinin yasaklanması söz konusu iken, Apple'ın ve Nike'ın bu yasayı lobicilik faaliyetleri ile engellemeye çalıştığı iddia edildi. Nitekim her iki şirketin de bu yasa tasarısını zayıflatabilmek adına ciddi miktarlarda para harcadığı belirtiliyor.

Ufak bir hatırlatma olması adına söz konusu yasa Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden geçti ve senatoya sunuldu. Bu noktada iki partinin desteğini alan yasanın senatodan geçmesi oldukça mümkün gibi gözüküyor. Öte taraftan Sincan'daki zorunlu çalıştırmanın önlenmesi durumunda artan faturalar ile karşılaşacak olan Apple, Nike ve Coca-Cola, görünüşe göre yer altından bu yasayı engellemeye çalışıyor.

Coca-Cola yaptığı açıklamada her türlü zorunlu çalışmaya kesinlikle karşı olduklarını belirtirken, Nike ise tasarıya karşı herhangi bir lobicilik faaliyetlerinde bulunmadıklarını ve bunun yerine kongre personeli ile 'yapıcı tartışmalar' yaptıklarını vurguladı. Apple ise şu aşamada iddialara karşı herhangi bir yanıt vermedi.

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan rapora göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırlarında yer alan yaklaşık seksen beşten fazla toplu kampta, toplamda bir milyona yakın kişinin zorla çalıştırıldığı düşünülüyor. İddialara göre söz konusu şirketler, bu bölgede yer alan zorunlu çalıştırma koşullarından fayda sağlıyor olabilir.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Nike ya da diğer şirketler zorunlu çalıştırma koşullarından faydalanıyor olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.