Apple ve Samsung, ABD’nin Huawei Yasaklamalarından Karlı Çıkabilir

Yatırımcılara gönderilen ve AppleInsider’ın ulaştığı bir bildiride, meşhur Apple analisti Ming-Chi Kuo, Huawei’nin şu anki durumunun iPhone satışlarını olumlu etkileyebileceği söylüyor. Özellikle Google’ın, Huawei’nin Android lisansını askıya alması Çinli şirket üzerinde ciddi bir etki yaratacak deniliyor. Kuo, "Çin dışındaki pazarlardaki bazı operatörler Huawei akıllı telefonlarını satmayı bıraktı." ifadelerine yer vererek bunun Apple’a fayda sağlayacağını belirtti.

Kuo, "Eğer Huawei’nin Çin dışındaki pazarlardaki akıllı telefon satışları düşmeye devam ederse, Apple’ın pazar payı artacak…Apple’ın Çin pazarındaki pazar payı kaybını telafi etmesini ve şirketin yıllık sevkiyatlarının yaklaşık 200 milyon adet civarına dönmesini bekliyoruz." dedi.

Samsung için ise durumun daha da iyi olmasını bekleyen Kuo, "Eğer Huawei, Çin dışındaki akıllı telefon pazarlarındaki pazar payını kaybederse, bu durumdan en büyük faydayı Samsung’un sağlayacağını tahmin ediyoruz. Samsung’un akıllı telefon sevkiyatlarının 300-320 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyoruz (bir önceki tahmin ise 290 milyon adetti)." ifadelerini kullandı.

2020'de 5G'li iPhone'lar Göreceğiz

Bu haberden önce Kuo, 2020 yılında 5G modeller satışa sunulduğunda, iPhone satışlarının yıllık 200 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyordu. Kuo özellikle, iPhone satışlarının 2020 yılına kadar 195 milyon adet ile 200 milyon adet arasında olacağını tahmin ediyordu. Ancak 2020 yılındaki bu satışların 70-75 milyon adedinin yılın ikinci yarısında, yani Apple’ın 5G modelleri ortaya çıkınca gerçekleşeceği tahmin ediliyordu.

Apple’ın planları hakkındaki daha önceki şüphelere rağmen, şirketin 2020 yılındaki iPhone’larının 5G desteğiyle geleceğine inandığını söyleyen Kuo, "Apple ve Qualcom'un patent anlaşmazlığının sona ermesi, altı yıllık bir lisans anlaşması yapılması ve Intel’in 5G tabanbant işinden çıkacağını duyurmasından sonra belirsizliğin ortadan kalktığına inanıyoruz." diye konuştu.