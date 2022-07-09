Apple ve Samsung Akıllı Saatleri Sızdırıldı: Samsung Pek Çalışmamış!

Apple'dan şirket içi tutarlı sızıntılar yapmasıyla bilinen Mark Gurman, Apple'ın yakın gelecekte Apple Watch'unun daha sağlam bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Yeni çıkacak Apple Watch'un şimdiye kadar yaptığı en büyük ekrana sahip akıllı saat olması bekleniyor. Yeni Apple Watch, 5 santim büyüklüğe sahip Series 7'den daha büyük olacak. Saatin daha güçlü bir metal çerçeve ve daha dayanıklı ekranıyla ekstrem spor tutkunlarını hedeflediği söyleniyor. Apple tarafında yapılan en büyük gelişme, 18 saatlik şarj ömrünün uzaltılması olacak. Rakiplerine kıyasla çok daha az kullanım ömrü süren Apple, kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği bu durumu çözmenin peşinde. Şimdiye kadarki en profesyonel ve güçlü akıllı saatlerden biri olması beklenen Apple Watch serisinin yeni üyesi hakkında herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. Fakat Mark Gurman'ın bildirdiğine göre çıkış tarihi o kadar da uzakta değil!

Galaxy Watch 5'te Kayda Değer Farklılık Yok!

Geçtiğimiz hafta 91Mobiles tarafından sızdırılan Samsung Galaxy Watch 5 tarafında ise rakibi Apple Watch'a kıyasla çok az değişiklik yaşanmış gibi duruyor. Saatin iki farklı model şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor: Sade ve klasik Watch 5 ile Watch 5 Pro. Şimdilik bu iki model arasındaki farkın ne olacağı bilinmiyor. 91Mobiles'ın yayınladığı tasarım detaylarına göz attığımızda Watch 4 ile Watch 5 arasında pek bir fark olmadığını hemen anlayabiliyoruz. Watch 5 ile daha sportif bir görünüme gitmeyi tercih eden şirket, çerçevelerin kalınlığını azaltmış gibi görünüyor. Ekran boyutunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Samsung Galaxy Watch 5 serisinin Google'ın yeni kullanıma sürdüğü Wear OS 3.5 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Saatin teknik detayları hakkıda elimize çok az bilgi geçse de kaynaklar büyük bir değişim yaşanmadığını söylüyor. Watch 5 Pro'da olması beklenen yeni özellik ise saatin kontrol edildiği döner çerçevenin dokunmatik olması.

Henüz saatlerin çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Samsung'un yaz bitimi ve sonbahar başlangıcında yaptığı devasa teknoloji tanıtım günlerinde Galaxy Watch 5'lerin tanıtılacağı düşünülüyor. Apple'ın da rakiplerinden geride kalmak istemediği biliniyor. İçeriden gelen bilgilere göre saatlerin en geç sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.